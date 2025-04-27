– Ми повертаємося до Польщі. На жаль, той варіант, який ми хотіли б обрати, наш північний сусід поки що відібрав. Ми хочемо грати вдома, в Києві. Думаю, колеги з Шахтаря так само хотіли б грати вдома. Тож ми підійшли досить прагматично до цього питання.

Динамо остаточно визначилось зі стадіоном, на якому гратиме в єврокубках – сторони вже підписали угоду про співпрацю

По-перше, це логістика. По-друге, настільки тепло нас прийняли в Любліні, чесно кажучи, в якийсь момент було враження, що ми вдома і нікуди не їхали. Мерія, стадіон, домашній клуб Мотор. Тому ми порадилися й обрали саме Люблін. Дуже затишний стадіон, який нам дуже подобається. До того ж ми памʼятаємо, що туди при приїздить досить багато українців з Варшави, з Кракова, з Жешува. Там нам легше збирати українські трибуни, що для нас дуже важливо.

– Коли наша збірна та клуби грають в Польщі, майже завжди підіймається питання газону на тамтешніх стадіонах. Як ви оціните стан газону на Арені Люблін?

– Наша служба агрономів сказала, що він нам підходить. Так, треба зробити деякі зміни, щось додати, і ми це зробимо. Але питання газону не є критичним, – сказав Радуцький в ефірі програми Матч-Центр на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, цього сезону київське Динамо проводило номінально домашні матчі ЛЄ у Гамбурзі (Німеччина). Наразі кияни очолюють турнірну таблицю Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 63 набрані бали.

"Треба чесно визнати – з нашого боку були позиційні помилки": чи побореться Олександрія з Динамо за "золото"?