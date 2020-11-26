Наставник Шахтаря Луїш Каштру визнав, що сидіння на трибунах під час матчу проти Борусії М (0:4) було для нього просто нестерпним.

"Ми зараз переживаємо складний момент в Лізі чемпіонів. Ми це розуміємо, дуже складна група з Інтером, Реалом і Боруссією. У кожній грі ми намагаємося досягнути найкращого результату, в найкращому випадку – перемоги. Усвідомлюємо, що залишилися без багатьох гравців через травми і коронавірусу. Але потім в грі це не враховується, там потрібен результат. Він був важким для нас, потрібно продовжувати реагувати. Сезон дається дуже складно, але ми постараємося вирішити ці проблеми.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Що я відчував, сидячи на трибунах (Каштру відбував дискваліфікацію – прим. Футбол 24)? Було відчуття імпотентності. Ти не можеш ніяк втрутитися в гру і допомогти. Це в перший раз відбувається зі мною, що я не з колективом. Тим більше, в такому складному і важливому матчі. Там зверху ще кращий ракурс і перспектива, ніж знизу. Коли ти дивишся звідти і не можеш допомогти, це складно для тренера", – заявив Каштру в коментарі ТК "Футбол".

Зауважимо, Шахтар після 4-х турів Ліги чемпіонів набрав лише чотири пункти. Вже 1-го грудня "гірники" зіграють з Реалом вдома, а 9-го – з Інтером на виїзді.

Борусія – Шахтар: Швейцарія двічі б'є Україну – Пятов женеться за росіянином, 0:10 як вирок Каштру, жах збірної в ЛЧ