Вінгер Металіста 1925 і збірної України U-21 Рамік Гаджиєв продовжує відновлюватися після травми на початку сезону УПЛ.

– Стан вже покращився – набряк зменшився і тепер такий самий, як і до операції, але лікарі кажуть, що це добре. Я вже трохи можу рухати ногою, і це потроху додає впевненості. Дуже приємно що президент Металіста 1925 Богдан Бойко, спортивний директор Микола Шамардін супроводжували мене в Мюнхен, а керівник департаменту спортивної медицини клубу Іван Попов був присутній на операції й зараз також перебуває зі мною.

– Що сказали лікарі – наскільки все було складно?

– Сказали, що нога може ще боліти, але сама операція пройшла добре. Наскільки вона була складною – важко сказати, я в цьому не дуже розбираюсь. Головне, що все вдалося, і тепер усе залежить від часу та реабілітації.

– Згадай момент травми. Що ти відчув у перші хвилини?

– Я одразу зрозумів, що все серйозно. Було відчуття сильного хрусту в нозі й гострий біль. Я навіть не міг ворухнути ногою чи самостійно піднятись. Уже тоді зрозумів, що це щось важке… Хоча, наскільки саме – ще не знав.

– Наскільки морально складно прийняти цю паузу, особливо зважаючи на хороший старт сезону?

– Морально важко буде пізніше. Перші дні вже якось прийняв усе – зрозумів, що треба йти вперед, інакше не можна. Але коли мине місяць, другий, третій, коли почну реально сумувати за полем – от тоді буде непросто. Та я налаштовуюсь лише на краще і вірю, що повернусь сильнішим.

– Що вже відомо про перші етапи відновлення?

– Перший місяць – на милицях, на ногу поки ставати не можна. Потім поступово почну навантажувати, але все ще з опорою. Далі вже будемо дивитися впродовж відновлення. У нас у клубі є фахівці, які все правильно спланують та організують.

– Як налаштовуєш себе на реабілітацію?

– Я налаштований максимально серйозно. У мене немає іншого вибору – потрібно прийняти ситуацію і зробити все, що в моїх силах, щоб якнайшвидше повернутися. Хочу повернутися не просто здоровим, а ще кращим, ніж був, – розповів Гаджиєв в інтерв'ю прес-службі Металіста 1925.

Нагадаємо, Рамік отримав травму у матчі з Шахтарем у п'ятому турі УПЛ. Вінгера прооперували в Німеччині.

