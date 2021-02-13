"Ми тоді звикли, що нас на базі, в хорошому сенсі слова, балували в питаннях, що стосуються їжі. Все що хочеш, від будь-якого гарніру до головної страви, вибір був колосальний. Але було і багато їжі, яка для футболіста не корисна, тим більше в день матчу. Тоді тільки починав з'являтися доступ до інтернету, до інформації про те, яка їжа корисна, а яка – ні.

Бєлік: Сподіваюся, незабаром мене зможуть побачити біля керма якоїсь хорошої команди

А Невіо Скала приїхав з Італії, і стало ясно, що в день гри краще з'їсти пасту, яка дає більше енергії. У Скали вона була проста, томатна, але спостерігати за тим як "Дідусь", як ми його в команді називали, ходить з великим ополоником і каструлею і всім насипає ці спагетті і добавку, було дуже весело", – цитує нападника видання Terrikon.

Нагадаємо, Скала очолював Шахтар у сезоні 2001/02 і завоював з "гірниками" золото чемпіонату та Кубок України.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ