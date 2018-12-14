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"Було великою честю виграти "Золотий м'яч", – рівно 14 років тому Шевченко став найкращим гравцем Європи

13 грудня 22:05 198 Читать на русском
"Було великою честю виграти "Золотий м'яч", – рівно 14 років тому Шевченко став найкращим гравцем Європи
Андрій Шевченко / фото: Dynamo.kiev.ua

Нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко рівно 14 років тому став володарем "Золотого м'яча".

Нагадаємо, 13 грудня 2004 року тодішній форвард Мілана Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча". Українець набрав 175 балів за підсумками голосування, випередивши Деку та Роналдінью.

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"14 років тому було великою честю виграти "Золотий м'яч". Дякую Мілану, ФФУ, моїм партнерам по команді та всім вболівальникам, які допомогли мені здобути таку престижну нагороду", – написав Шевченко у своєму Twitter.

До слова, Шевченко став лише третім українцем, що зміг здобути "Золотий м'яч".

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Теги
Мілан Мілан Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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