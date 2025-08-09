Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився про розгром Руха (5:1) у другому турі УПЛ та розповів про свої очікування від поєдинку кваліфікації ЛЧ проти Пафоса.

– З трибун здавалося, що Динамо легко забивало деякі мʼячі. Чи так насправді було на полі?

– Моє бачення, що було важко: поле було вʼязке, мʼяке, ноги швидко втомлювалися. Але було помітно, що важко було як нам, так і супернику. Коли ми забили гол, стало легше, і перед другим таймом тренерський штаб сказав нам, що якщо ми трохи додамо у швидкості прийняття рішень і швидкості нашого руху, то ми ще забʼємо. Так вийшло, що ми забили на перших хвилинах другого тайму, і це дуже вдарило по супернику. Далі у нас пішов момент за моментом і голи.

– Сьогодні забивали навіть захисники. Як їх вітали?

– Словами підтримки. Вони молодці. Кожен робить свою справу, і якщо захисник ще й забиває при цьому, то молодець.

– У контексті другого матчу з Пафосом ця гра важлива в психологічному плані?

– Звісно, це переможний шлях. Коли ти перемагаєш, ти з іншим настроєм виходиш на поле у наступних матчах. Тому ми їдемо за перемогою! – сказав Караваєв для прес-служби Динамо.

Нагадаємо, у першій грі з Пафосом, що відбулася 5 серпня, Динамо зазнало мінімальної поразки – 0:1. Матч-відповідь пройде 12 серпня на Кіпрі, початок зустрічі – о 20:00.

