"Було страшно переходити в Динамо", – Верпаковскіс пригадав свій трансфер у київський клуб

Колишній гравець Динамо Маріс Верпаковскіс в ефірі FootballHub розповів, чому наважився підписати контракт з киянами. Латвієць виступав за "біло-синіх" з 2003-го по 2011 рік.

"У мене було ще кілька пропозицій, але для мене Динамо Київ – великий клуб. Плюс перевагою було те, що знав російську і, що буде легше адаптуватися. Я думаю, пощастило багато в чому.

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Спочатку було дуже важко, перші два-три місяці були дуже великі навантаження, конкуренція за місце в складі. Можливо, те, що народ ближчий і мову я розумів, допомогло.

Було страшно. В голові думки: а що я тут робитиму? Я ж з Риги, Лієпаї – маленького міста. А там зібрані найкращі футболісти не тільки України, а й усієї Європи, Південної Америки. Як з ними конкурувати? Не раз ставив це питання в розмовах з батьком, агентом. Потім вирішили, якщо не спробую, то так і не дізнаюсь. Тому краще спробувати", – сказав Верпаковскіс.

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