"Було страшно – думав, що до мене не дійде черга": Шабанов – про вирішальний пенальті, який приніс Динамо Кубок України

Автор вирішального пенальті поділився емоціями від перемоги в Кубку України, яка стала для захисника Динамо першою в кар'єрі.

Нагадаємо, саме удар Шабанова приніс Динамо Кубок України. Захисник киян вдало виконав 11-метровий після промаху Володимира Баєнка, який пробив повз ворота. Як наслідок, Динамо виграло свій 12-й Кубок України та зрівнялося з Шахтарем за кількістю трофеїв в період незалежної України.

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"Емоції тільки позитивні. Перший раз виграв Кубок, переповнює щастя. Мій удар з пенальті? Там всі били по дев'ятках. Коли підходив, було страшно. Забив і добре. Думав, що, може, до мене не дійде черга, але довелося йти бити. Дуже хвилювався. Спочатку хотів бити на силу, але в момент удару передумав. Вирішив бити в кут, закрив очі і забив.

На диво, всі добре виконували пенальті. Сезон невдалий, але виграли трофей. Може, це дасть нам впевненість і далі буде краще. Всі перемоги і трофеї дають позитивний поштовх", – розповів Шабанов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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