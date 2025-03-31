"Людина відмовилася їхати в збірну U-20. За моєю інформацією, є два мотиви. Перший – я вже переріс рівень цієї збірної і кличте мене щонайменше в U-21. Я чув, що була розмова Степанова і Унаї Мельгоси, який нібито пообіцяв залучати його вже до молодіжки. 17-річного пацана в U-21. І тут у офіс Байєра приходить виклик до U-20.

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Наскільки я розумію, відповідь Степанова була така – в U-19 і 20 я не поїду, викликайте мене мінімум в U-21. І взагалі в U-19 і 20 тренери Михайленко та Єзерський мене не влаштовують, мені не подобається. Тобто 17-річна людина обирає, до якого тренера йому їхати. Трохи нонсенс", – розповів Бурбас на своєму YouTube-каналі BurBuzz.

"Я чув трішечки іншу історію. Чув, що раніше десь там в роздягальні було рукоприкладство. Не знаю, хто там шарпав Степанова, Михайленко чи Єзерський. Не знаю, можливо, він десь неправильно себе вів, і хтось з тренерів відвів його вбік, потягнув і жорстко сказав: "Ти що?"

Степанову не сподобалось, і він сказав, що до цих тренерів більше не приїде. Ні до Михайленка, ні до Єзерського. Якщо таке відбувається, то в юнацьких збірних нездорова атмосфера. Якщо він відмовився, то диму без вогню не буває", – озвучив свою версію Крамар.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи