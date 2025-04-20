"Після того, як ракета пошкодила готель Бристоль, зараз мешкаю на базі Чорноморця. Вперше у житті я пережив такий жах. Було по-справжньому страшно.

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В цілому, в Одесі почуваюся нормально. Іноді ситуація є божевільною: ракети, дрони – ви самі все це знаєте. Але Одеса – гарне місто, тут приємно бути. І я просто хочу, щоб ця війна закінчилася.

Не хотів залишити країну? Люди живуть в Україні, ходять на роботу, грають у футбол. Грати у футбол в Україні – один зі способів показати свою любов та підтримку місцевим мешканцям. Ми залишаємось з ними та підтримуємо у такі важкі часи", – сказав Аніагбосо в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 31 січня РФ завдала удару по історичному центру Одеси. Внаслідок обстрілу був пошкоджений готель Бристоль, в якому перебував воротар Чорноморця. У нинішньому сезоні нігерійський голкіпер провів чотири поєдинки за клуб, у яких пропустив два голи.

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