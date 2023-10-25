"Було неприємно прощатися з ван Леувеном": хавбек Шахтаря раптом став на захист колишнього тренера
Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина не хоче вішати усіх собак на попереднього наставника Патріка ван Леувена.
– Напередодні Шахтар попрощався з Патріком ван Леувеном, особисто тобі вдалося пограти під його керівництвом у обох українських колективах. Як сприйняв цю новину?
– Це футбольне життя, на жаль. Тренери міняються, футболісти залишаються. Я сподіваюся, що це буде позитивне рішення для Шахтаря, насамперед. З Патріком я знайомий ще із Зорі. Можу сказати, що було неприємно прощатися, але це таке футбольне життя.
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– Зараз виконувачем обов’язків головного тренера є Даріо Срна. Передусім хочеться дізнатися, які нововведення з’явилися в команді?
– Я сказав би так, як ви вже бачили в соцмережах, він дав нам більше свободи. Як на футбольному полі, так і поза його межами, що я вважаю дуже важливим. Це одне з нововведень. Змінився також тренувальний процес, підхід, і я сподіваюся, що це позитивно вплине на результати команди і взагалі на нас.
– Як тобі працювати під його керівництвом?
– Ми працюємо лише 5 днів (інтерв’ю записувалося 23 жовтня, – прим. Спорт 24). Відчувається, що змінилася атмосфера в команді, стала більш позитивною. Ще раз повторюся, я вважаю, що це дуже важливо для подальшого успіху, – пояснив Назарина в інтерв'ю Спорт 24.