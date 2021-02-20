Бельгійці у 40-секундному відео спробували передати весь настрій матчу проти українського гранда.

Суперник Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував коротке відео, присвячене виїзному матчу бельгійців у Києві.

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"Брендон Мехеле забив важливий для Брюгге гол на виїзді. Він визнає, що було холодно, але футболісти Брюгге витримали і здобули важливий результат заради всіх тих, хто залишився в Бельгії і не зміг приїхати на матч", – йдеться у підписі до ролика.

Нагадаємо, у першому поєдинку у Києві Динамо розписало бойову нічию з бельгійцями: на гол Буяльського у другому таймі влучним пострілом за 5 хвилин відповів Брендон Мехеле. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 лютого, о 22:00.

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