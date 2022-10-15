"Чи легко було йти з Шахтаря? Ні, це дуже тяжко. Я пішов у оренду на 6 місяців. Якби я не отримав травму, то би повернувся у Шахтар – це сто відсотків. Я порвав хрестоподібні зв'язки, а Генк за 6 місяців переконався, що я можу прогресувати, що я рівня цього клубу. Вони зі мною підписали ще одну оренду на 1 рік, з якого я не грав 8 місяців.

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Тому те, що зробив Генк – це дуже сильно було з їхнього боку. І опція викупу, дуже багато було розмов, але вони таки домовилися – клуби між собою, і Вадим Шаблій допомагав у цьому процесі, щоб прописали цей пункт і була опція викупу", – розповів Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

Нагадаємо, українець перебрався з Генка в Аталанту за 13,5 мільйонів євро у 2019-му. У Бельгії Маліновський пограв три роки і став чемпіоном країни. Хавбек є вихованцем Шахтаря, але за першу команду не зіграв жодного матчу.

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