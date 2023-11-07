"Коли забив Барселоні в першому матчі, я ні про що не думав. Мені було байдуже, що я забив Барселоні, хоча це був важливий гол. На той момент у мене було лише одне бажання – зрівняти рахунок. Без сумніву, дивно бачити, як такі молоді гравці Барселони грають на такому рівні. Не тільки з точки зору майстерності та техніки, а й з психологічної точки зору гри за Барселону, особливо у віці 16 років.

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Ми виходимо на кожну гру з наміром перемогти та здобути позитивний результат, будь то матч чемпіонату України чи матч Ліги чемпіонів проти Барселони. Звичайно, ми розуміємо силу цього суперника і наскільки нам буде складно, але ми зробимо все можливе, як завжди", – цитує Судакова Sport.es.

Нагадаємо, саме Георгій забив єдиний гол Шахтаря у матчі з Барселоною (1:2). Загалом, хавбек провів 12 матчів за "гірників" у цьому сезоні, в яких відзначився 3 голами та 1 результативною передачею.

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