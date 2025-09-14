Клубне ТБ Реала "наїжджає" на суддів після матчу з Реал Сосьєдадом (2:1) у четвертому турі Ла Ліги.

Реал здобув перемогу над Реал Сосьєдадом 2:1, граючи з 32-ї хвилини у меншості. Дін Хьойсен зірвав контратаку суперника, збивши біля центра поля Мікеля Оярсабаля, і отримав пряму червону картку. Головним арбітром зустрічі був Хесус Хіль Мансано, за VAR відповідав Хорхе Фігероа Васкес.

"Це ганьба для змагання. Було б справедливо заборонити цим особам судити матчі Реала. Їх навіть не можна назвати суддями: вони не забезпечують справедливість, вони роблять щось інше", – цитує ведучого клубного ТБ мадридців La Razon.

Нагадаємо, що Реал має 12 балів після чотирьох турів Ла Ліги та одноосібно очолює турнірну таблицю.

