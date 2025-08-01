Три з чотирьох клубів пройшли у півфінали кваліфікацій єврокубків. Невдачі зазнав лише другий призер чемпіонату Олександрія, яка розгромно поступилася сербському Партизану. Усе б нічого, але клуб із Кропивниччини спіймав облизня від команди, складеної переважно з гравців до 20 років.

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У півфіналі Ліги чемпіонів Динамо зіграє з кіпрським Пафосом, Шахтар у Лізі Європи зустрінеться з другою командою Греції Панатінаїкосом, а Полісся в Лізі конференцій триматиме удар від Пакша, який у чемпіонаті Угорщини посів третє місце, а в єврокубках встиг поступитися румунському Клужу й пройти словенський Марібор.

Про підсумки кваліфікаційних раундів і шанси українських команд в наступних матчах Футбол 24 поговорив із Заслуженим тренером України Мироном Маркевичем.

– Мироне Богдановичу, найсильніший суперник був у Шахтаря, але команда Арди Турана пройшла його співвітчизників доволі легко. Чи це лише зовні так виглядало?

– Далася взнаки перемога Шахтаря в Стамбулі. Маючи перевагу в два м’ячі, українській команді достатньо було втримати перевагу. Враховуючи рівень суперників, "гірникам" це не склало труднощів. Шахтар був на голову сильніший.

– У чому саме?

– В усьому. Шахтар переважав у швидкості, миттєво карав за огріхи в захисті, індивідуальна майстерність гравців дозволяла маневрувати так, що в захисників голова йшла обертом. Невипадково тренер Бешикташа Сульшер замінив у перерві правого захисника, із зони відповідальності якого в першому таймі влетіли два голи.

– По перерві турецькому клубу вдалося нав’язати гру Шахтарю.

– Бо Шахтар уже зробив результат і міг дозволити собі всі заміни. Стояло завдання втримати рахунок, і футболісти з ним впоралися.

– У деяких моментах довелося похвилюватися. Дмитро Різник в кількох епізодах міг привезти гол у свої ворота.

– Але ж не привіз! Тому критикувати немає за що. Шахтар зіграв на класі, а він у них набагато вищий, ніж у Бешикташа.

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– У наступному раунді "гірники" зіграють з Панатінаїкосом. Греки вилетіли з Ліги чемпіонів від шотландського Рейнджерс і у випадку невдачі взагалі можуть опуститися в Лігу конференцій. Мотивація в них буде неабияка.

– Вона в будь-якому випадку була б високою. Команда виходить на поле перемагати, інша річ, наскільки вона на це здатна в порівнянні зі суперниками.

– Бешикташ і Панатінаїкос можете порівняти?

– Вони, на мій погляд, одного рівня. У Панатінаїкосі є непогані гравці зі збірних різних країн, проте Шахтар, на мій погляд, більш мастита команда й має проходити греків.

– Полісся в Лізі конференцій провело два різних матчі. У чому, на вашу думку, причина?

– У недооцінці суперників. У футболі такі настрої швидко караються. До кожної команди треба ставитися з повагою, з Андорри вона, чи з Англії. Необхідно виходити на поле й грати на максимумі. Добре, що так закінчилося, а то було б сміху на всю Європу.

– Можливо, Поліссю не вистачає досвіду ігор в єврокубках?

– Ні. Минулого року вже обпеклися (Полісся двічі програло словенській Олімпії – Футбол 24). Вже тоді треба було робити висновки. А вийшло, що все одно в першій грі з андоррцями примудрилися поступитися.

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– Угорський Пакш сильнішим буде за Санта-Колому.

– Так, звичайно. Це – посередня команда. Там нічого особливого немає і її треба проходити. Рівень Полісся вищий.

– Невдахою раунду стала Олександрія. Причому команда поступилася Партизану із загальним рахунком 0:6, хоча мала нагоди відзначитися не один раз. Навіть вчора українці першими створили гольовий момент, але не використали вихід віч-на-віч з воротарем.

– Забивати треба. Ще в першій зустрічі не використали низку слушних нагод для взяття воріт. Учора також мали кілька моментів. Те, що не реалізували свої шанси – пів біди. Олександрія дуже погано зіграла в захисті. У міжсезоння команда втратила провідних гравців. Калюжний – серйозний футболіст, в центральній зоні все перекривав, той же Шабанов у центрі захисту діяв упевнено. Біля своїх воріт давали робити суперникам усе, що ті хотіли. При цьому Партизан – не показник рівня цього турніру, дуже посередня команда.

– Зміна тренера, мабуть, також вплинула на результат.

– Роль тренера завжди важлива, але в цьому випадку не треба на нього вішати всіх собак. Це легше за все зробити. Головна причина невдачі в тому, що пішло багато футболістів. Все поламалося в командній грі. Її треба будувати з початку. А часу, щоб підготуватися належним чином, не було.

– Першим наступного тижня на поле вийде київське Динамо. Кіпрський Пафос – набагато серйозніший суперник, ніж Хамрун Спартанс?

– Безумовно. Чемпіонат Кіпру доволі конкурентний, а в Пафосі грають чимало легіонерів, зокрема з європейських збірних, Бразилії. Але їх треба проходити. Нічого там такого, щоб здивувати Динамо, немає.

– Динамо, здалося, ще може додавати у функціональному плані.

– Будемо сподіватися. Зараз у них ще гра чемпіонату проти Вереса. Жереб єврокубків у нас хороший, тож усім нашим клубам треба проходити в наступний раунд.

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