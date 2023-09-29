"Було б непогано забити перший гол саме їм": Рамос зізнався, у ворота якої команди хоче відзначитися
Захисник Севільї Серхіо Рамос поділився думкою щодо матчу проти Барселони у восьмому турі Ла Ліги.
"Є додаткова мотивація, тому що це як зустріч Ліги чемпіонів. Барселона є фаворитом в будь-якому випадку, і в Ла Лізі, і в єврокубках, а це означає, що перемога над ними має дати нам емоційний бонус.
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Ми постараємося виграти, навіть якщо це виїзна зустріч. У них є вертикальність, вони швидкі на фланзі, і це буде гарний матч. Було б непогано забити свій перший гол після повернення саме у ворота Барселони", – цитує захисника Onze Mondial.
Нагадаємо, що Серхіо Рамос нещодавно повернувся в Іспанію, де виступає за Севілью. В п'ятницю, 30 вересня, захисник зі своєю командою зіграє проти Барселони.
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