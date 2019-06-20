"Було б божевіллям не вийти з групи", – Мессі прокоментував провальний старт Аргентини на Копа Амеріка

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів про невдалі виступи команди на Копа Амеріка.

"Ми перебуваємо в складній ситуації, є багато молодих людей, які ніколи не проходили через таке, але ми повинні швидко підняти голову і думати про себе.

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Ми повинні обіграти Катар, щоб претендувати на вихід з групи, ми будемо намагатися продовжувати вдосконалюватися, шукаючи командну гру, шукаючи продуктивність.

Ми грали добре у перші 15 хвилин, володіли м'ячем та мали чітку ідею, хоча і не створювали небезпечних моментів. Після того, як Парагвай забив, ми почали нервувати.

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Ми знали, що гра на Копа Амеріка не буде легкою. Зараз вже не можна здобути перемогу тільки через те, що у тебе більший авторитет. Потрібно робити все дуже добре, щоб здобути найкращі результати. Було б божевіллям не вийти з групи", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, після 2-х раундів групового етапу збірна Аргентини завоювала лише одне очко (поразка від Колумбії та нічия з Парагваєм) і має високі шанси не вийти з групи.