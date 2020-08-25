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"Були запрошення від команд УПЛ, але Красніков – мій другий батько": Фомін – про перехід в Метал

09:18 - Читать на русском
"Були запрошення від команд УПЛ, але Красніков – мій другий батько": Фомін – про перехід в Метал
Руслан Фомін / Фото з відкритих джерел

Новоспечений форвард харківської команди Руслан Фомін розповів, що спонукало його перейти в команду Олександра Кучера.

"Я підписав контракт з Металом на один рік. Прекрасно знайомий з Євгеном Красніковим, фактично з дитинства, він мій другий тато. Тому, коли надійшла від нього пропозиція перейти в Метал – відразу погодився. Хоча у мене були запрошення і від команд УПЛ, і від колективів Першої ліги.

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Також знайомий з головним тренером команди Олександром Кучером, ми ще разом грали. Харків моє рідне місто, тому, можна сказати, я повернувся додому і прийняв рішення залишитися тут. Команда з Олександром Миколайовичем буде грати в сучасний футбол. Завдання у Метала будуть амбіційні. Знаю, що якщо за справу береться Євген Олексійович Красніков, значить, все буде серйозно", – сказав Фомін у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Метал було створено на початку липня – клуб успішно пройшов атестацію і виступатиме у Другій лізі чемпіонату України. Асистентами Кучера в команді стали Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко, Андрій Дикань і Олександр Рикун.

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Теги
Перша ліга Метал Олександр Олександр Кучер Руслан Руслан Фомін Друга ліга УПЛ Євген Красніков
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