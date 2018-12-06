"Я повівся на провокацію", – Шевчук прокоментував свою дискваліфікацію

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував рішення КДК ФФУ дискваліфікувати його на один поєдинок через поведінку під час матчу проти Шахтаря.

"Я дав свої пояснення. Мене запитали, я відповів, як все було. П'ять хвилин вони порадилися і прийняли рішення, що я буду дискваліфікований на один матч проти Десни.

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Рішення жорстким було б, якби мене дискваліфікували на три матчі, а так один матч це за регламентом. Вони стали поважати рефері, але можна було б обійтися і без такого покарання, тому що я не ображав рефері. Були вигуки, я повівся на провокацію і так вчинив", – передає слова Шевчука телеканал "Футбол".

До слова, Шевчук через дискваліфікацію пропустить матч 18-го туру проти Десни, який відбудеться 9-го грудня.

КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч за поведінку в поєдинку проти Шахтаря