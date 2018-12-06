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"Я повівся на провокацію", – Шевчук прокоментував свою дискваліфікацію

18:48 912 Читать на русском
"Я повівся на провокацію", – Шевчук прокоментував свою дискваліфікацію
В'ячеслав Шевчук / фото: ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував рішення КДК ФФУ дискваліфікувати його на один поєдинок через поведінку під час матчу проти Шахтаря.

"Я дав свої пояснення. Мене запитали, я відповів, як все було. П'ять хвилин вони порадилися і прийняли рішення, що я буду дискваліфікований на один матч проти Десни.

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Рішення жорстким було б, якби мене дискваліфікували на три матчі, а так один матч це за регламентом. Вони стали поважати рефері, але можна було б обійтися і без такого покарання, тому що я не ображав рефері. Були вигуки, я повівся на провокацію і так вчинив", – передає слова Шевчука телеканал "Футбол".

До слова, Шевчук через дискваліфікацію пропустить матч 18-го туру проти Десни, який відбудеться 9-го грудня.

КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч за поведінку в поєдинку проти Шахтаря

Україна18 тур

Олімпік - Десна: Неділя 09 грудня 2018

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