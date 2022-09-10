Президент Динамо Ігор Суркіс зізнався, як пройшла розмова з гравцями команди, та відповів на чутки про відставку Мірчі Луческу.

"Були сказані й жорсткі слова, і я намагався їх заспокоїти. По-перше, низка травм, по-друге, форсовано готував команду Містер. Він і всі ми мріяли потрапити до Ліги чемпіонів, але не вийшло. Зараз команда підсіла, треба вийти з цього і буде повний порядок.

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Абсолютно є довіра до Луческу, він досвідчений тренер, і він виведе команду найближчим часом з кризи. Дай боже, що найближчі ігри будуть вдалі, хоча я, знову ж таки, кажу – півкоманди травмовано, але якщо вони будуть вдалі, то після перерви на збірні все піде значно легше", – поділився Суркіс у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Динамо має провальну серію на початку цього сезону – кияни програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах.

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