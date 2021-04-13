"Мої два голи до 8 хвилини помітно додали Генту впевненості і розкутості на час, що залишився. Якщо не помиляюсь, востаннє двічі забивав в серпні 2019 року в поєдинку з Ейпеном. Матч проти Шарлеруа точно був одним з найкращих для Гента в сезоні. У нас багато що виходило в командних діях, ми створювали моменти, в загальному, контролювали гру і довели її до логічного завершення. Перемога в останньому турі регулярки гарантує нам продовження боротьби за місце в єврокубках. Так, є ще одна лазівка, при якій нас влаштує і нічия, але такий варіант не варто сприймати серйозно, оскільки там повинні скластися відразу кілька умов. На це розраховувати ми не хочемо.

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Нестабільність Гента – це питання усього сезону. Спочатку у нас були великі плани, проте за короткий період в Генті змінилося три головних тренера, при цьому у кожного була своя філософія, своя структура гри. Плюс, в нашій команді з'явилося близько 10-ти нових футболістів, яким потрібен був час, щоб освоїтися. Можливо, це головні причини не зовсім тих результатів, яких від нас чекали. Були розмови про те, що я можу змінити прописку, але ми поспілкувалися з наставником, він дав мені шанс, і я постарався ним скористатися.

Повернення в збірну України? Я прекрасно розумію, що це буде непросто, але зараз потрібно робити все, що від мене залежить, а там як Бог дасть", – резюмував Безус в коментарі Команда№1.

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