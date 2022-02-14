"Були поверхневі перемовини": Маркевич зізнався, що міг відновити тренерську кар'єру за кордоном
Іменитий тренер Мирон Маркевич розповів, що мав пропозиції від зарубіжних клубів щодо співпраці.
"У мене були поверхневі перемовини, скоріше на майбутнє. Можливо, влітку будуть певні зміни у командах, тоді щось зростеться. Проте, ніякої конкретики на даний момент немає.
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Були дзвінки з-за кордону. Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували. Повторюся, що, можливо, влітку будуть якісь варіанти. Принаймні агенти зацікавлені, мені телефонують, пропонують. Якщо з’явиться достойна пропозиція, то з радістю ще попрацюю. Якщо не буде – що ж поробиш", – поділився Маркевич у коментарі Footboom.
За свою кар'єру Мирон Богданович встиг потренувати Торпедо (Луцьк), Поділля, Кривбас, Волинь, Карпати (тричі), Металург (Запоріжжя), Анжи, Металіст і Дніпро.
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