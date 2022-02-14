"У мене були поверхневі перемовини, скоріше на майбутнє. Можливо, влітку будуть певні зміни у командах, тоді щось зростеться. Проте, ніякої конкретики на даний момент немає.

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Були дзвінки з-за кордону. Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували. Повторюся, що, можливо, влітку будуть якісь варіанти. Принаймні агенти зацікавлені, мені телефонують, пропонують. Якщо з’явиться достойна пропозиція, то з радістю ще попрацюю. Якщо не буде – що ж поробиш", – поділився Маркевич у коментарі Footboom.

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