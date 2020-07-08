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"Були незрозумілі моменти": Безус відверто розповів про своє ставлення до СК Дніпро-1

12:13 - Читать на русском
"Були незрозумілі моменти": Безус відверто розповів про своє ставлення до СК Дніпро-1
Безус в Дніпрі / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек Дніпра Роман Безус не приховує свій скепсис щодо СК Дніпро-1.

"СК Дніпро-1 я не сприймаю, як продовження Дніпра. Це зовсім інша команда, до якої я ставлюся не надто позитивно. Вона для мене не створена "з чистого". Були незрозумілі моменти – як вони почали грати відразу у Другій лізі і так далі.

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Але я спілкуюся з їхнім капітаном – Сергієм Кравченком. Стежу за деякими гравцями, дивлюся деякі ігри. Трохи працював з їхнім головним тренером, він мені імпонував. Сказати, що вболіваю проти них – цього немає. Але не скажу, що ставлюся до цього нормально. Не хочу нікого обманювати", – цитує Безуса сайт телеканалів "Футбол".

Нагадаємо, хавбек збірної України виступав за Дніпро у 2015-2016 роках і виходив разом з командою у фінал Ліги Європи.

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Дніпро Дніпро СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Роман Роман Безус
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