"На тижні я вже говорив, що футбол – це командна гра, і Поль є частиною цієї команди. Він дуже зосереджений на тому, щоб внести свій внесок.

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У нього є голод і апетит, щоб грати, і він хоче грати. Він хоче тренуватися, і він тренується. Були інші гравці, які відмовлялися тренуватися і відмовлялися грати – їх більше немає в команді, але Поль жодного разу не робив цього.

Він просто зосереджений на виступі, коли у нього є шанс. Це хороша риса Поля. У нього є якість і бажання досягти успіху. Якщо коротко, то завтра він буде частиною команди", – наводить слова Сульшер The Mirror.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед розпродав цілу низку гравців із приходом Сульшера, серед них Лукаку, Санчес, Янг, Блінд та інші.

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