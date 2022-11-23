"Емоційна складова зазвичай дуже висока, а зараз цього немає. Я не зрозумів, чи це через Італію (не пройшла кваліфікацію – прим.), чи через те, що вони грають узимку. Не було підготовки, ще кілька днів тому футболісти грали в клубах.

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Камерун завжди був моєю другою улюбленою командою. З чемпіонату світу 1982 року. 1990-го я повністю їх підтримував. Н'Коно, Мілла, Омам-Бійік – вони були для мене героями. Той склад я знаю напам'ять", – цитує Буффона Italian Post з посиланням на Radio Anch'io Sport.

Нагадаємо, останній матч за збірну Італії Буффон провів у березні 2018 року. "Скуадра Адзурра" вдруге поспіль пропускає чемпіонат світу, сенсаційно не подолавши кваліфікацію.

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