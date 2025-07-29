"Були демократичні вибори": Чорноморець обрав нового капітана – Ракицький почув вердикт
01:00 - Читати іншою мовою
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер розповів про вибори капітана команди на новий сезон.
"Чи призначаю я капітана команди, чи хлопці самі проводять демократичні вибори? Так, як у нашій країні. Теж були демократичні вибори. Кожен гравець заходив окремо в конференц-залу, писав на аркуші трьох своїх капітанів, хто, на його думку, гідний цього.
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Підрахували голоси – і обрали. У нас вийшло так, що Ракицький – капітан, Хобленко – віце-капітан, Єрмаков і Габелок – теж, вони отримали рівну кількість голосів", – зазначив Кучер.
Нагадаємо, що сезон 2025/26 "моряки" проведуть у Першій лізі.
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