Півзахисник Реала Тоні Кроос відверто розповів, як втамовував сум після програшу у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі, ще коли виступав за Баварію

"Після матчу з Челсі у 2012-му ми шалено напилися. Ми були близькі до того стану, коли потрібно викликати швидку. Іншого способу позбутись болю не було.

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Я пив текілу, бо мені подобався лише цей напій. Наступного дня мені було погано. Тоді я і зрозумів, що вживання алкоголю ні до чого доброго не приводить.

З того моменту я взагалі не можу дивитися на текілу і зовсім не вживаю алкоголю. Це було не так уже й складно, і я не сумую за ним", – сказав Кроос у подкасті Einfach mal Luppen, який він веде з братом Феліксом.

Нагадаємо, у фіналі найпрестижнішого євротурніру 2012-го року Челсі здолав Баварію в серії післяматчевих пенальті (4:3, основний час 1:1). В тому матчі за "ротен" грав український оборонець Анатолій Тимощук.

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