"Ми контролювали гру, але суперник намагався відібрати м'яч позаду нас, і саме тоді все ускладнилося. Повинні продовжувати боротися, бо виклалися на повну, і немає на що скаржитися. Були ближчі до перемоги, ніж наші суперники.

Рюдігер жбурнув у суддю кубик льоду під час фіналу Кубка з Барсою – зірка Реала ризикує не зіграти до кінця сезону

Я волів би випустити Мбаппе у другому таймі, коли темп трохи знизився. Він не міг триматися протягом усієї гри, тому й вийшов на заміну у другому таймі. У нього було кілька дуже хороших хвилин.

По перерві намагалися більше прорватися з оборони. Коли Барселона трохи послабила тиск, нам це вдалося. Ми провели дуже хороший другий тайм. Шкода, що не змогли підняти Кубок, але виконали свою роботу. Немає за що дорікати.

Поразка? Щось пішло не так. Це дрібниці, які іноді дорого коштують. Треба відпочивати та продовжувати боротися до кінця. Я не хочу говорити про суддю.

Червоні картки? Зрештою, я не знаю, що сталося. Рюдігер був фантастичним, і він тримався так довго, як міг. Він доклав величезних зусиль, але дуже втомися і не міг бігати", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал програв у фіналі Кубка Іспанії Барселоні з рахунком 2:3.

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами