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Булеца заявив, що СК Дніпро-1 готовий перервати тривалу серію поразок

19:32 103 Читать на русском
Булеца заявив, що СК Дніпро-1 готовий перервати тривалу серію поразок
Сергій Булеца / фото: СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Булеца поділився очікуваннями напередодні матчу 13-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

 

"Ми після кожного матчу робимо розбір гри, але зараз у нас настала така чорна смуга. Щоб її подолати, потрібно багато працювати, підняти голову і йти далі.

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Ми всі хочемо перемогти вже в найближчому матчі, щоб ця невдала серія, яка трапляється в житті, вже закінчилася.

Сьогодні на тренуванні будемо докладніше розбирати дії суперника, хоча ми проти Зорі вже грали в цьому сезоні. Луганці добре контролюють м'яч, швидко входять в зони і у них хороший напад", – цитує Булецу прес-служба дніпрян.

Додамо, що підопічні Дмитра Михайленка уже впродовж п'яти матчів поспіль не можуть здобути бодай нічиєї.

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СК Дніпро-1 - Зоря Сергій Булеца Сергій Булеца СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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