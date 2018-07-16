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Булеца: Україна U-19 хоче пройти якомога далі на Євро-2018

10:19 153 Читать на русском
Булеца: Україна U-19 хоче пройти якомога далі на Євро-2018
Сергій Булеца (зліва) / ФФУ

Півзахисник збірної України U-19 Сергій Булеца поділився очікуваннями від чемпіонату Європи-2018.

"Якщо у двох словах, то настрій на найвищому рівні. Ми розуміємо, що зробили корисну для країни справу – вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи. Але команда прагне не зупинятися на досягнутому. Утім, як усе складеться, покажуть тільки матчі.

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Як нам сказали, штучний газон, на якому відбуватимуться матчі – це газон нового покоління, але поки що я не помітив великих відмінностей у порівнянні з нашими штучними полями.

Природньо, що просто брати участь у турнірі ми не хочемо, а бажаємо перемагати. Тому скажу так: збірна України хоче пройти якомога далі", – цитує Булецу офіційний сайт ФФУ.

Теги
Збірна України Чемпіонат Європи U-19 Україна U-19 Україна U-19
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