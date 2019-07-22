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Булеца: Супряга відзначився хет-триком, бо дотримався тренерських установ

08:51 703 Читать на русском
Булеца: Супряга відзначився хет-триком, бо дотримався тренерських установ
Владислав Супряга / фото: Ск Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Булеца прокоментував надрезультативну перемогу в контрольному матчі з Ворсклою (4:3).

"Ми все обговорюємо на заняттях з тактики, всі взаємодії відпрацьовуємо на тренуваннях, і тепер це приносить плоди на полі.

Агент Супряги саркастично "подякував" Шацьких за критику на адресу свого клієнта

Подивимося, хто в команді буде виконувати стандарти. Все буде вирішуватися на полі. Я відпрацьовую штрафні на тренуваннях кожного дня, непогано виходить.

Супрязі казали, щоб він вривався у вільні зони, і в нього вийшло зробити хет-трик", – поділився Булеца в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 і Ворскла влаштували перестрілку у товариському матчі – Супряга оформив хет-трик

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Товариські матчі Ворскла Ворскла Товариські матчі Сергій Булеца Сергій Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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