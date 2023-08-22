Півзахисник Динамо Сергій Булеца, який на правах оренди виступає за Заглембе, потрапив до команди тижня 5-го туру чемпіонату Польщі за версією SofaScore.

Український чемпіон світу віддав ефектний дебютний асист у Європі – відео

24-річний вінгер вийшов в основі на матч проти Пущі і провів на полі 70 хвилин. На початку другого тайму українець віддав результативний асист, чим допоміг команді здобути мінімальну перемогу і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці (у Легії, яка лідирує, така ж кількість очок, але краща різниця забитих і пропущених голів). За свою гру українець отримав 7, 9 бала.

Нагадаємо, Булеца у поточному сезоні провів за Заглембе три матчі в Екстраклясі, в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює українця у 2 млн євро.

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