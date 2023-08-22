Булеца потрапив до команди тижня Екстракляси – українець допоміг Заглембе вийти у лідери чемпіонату Польщі
Український легіонер Заглембе Сергій Булеца увійшов до одинадцятки найкращих футболістів за підсумками чергового туру сусідньої першості.
Півзахисник Динамо Сергій Булеца, який на правах оренди виступає за Заглембе, потрапив до команди тижня 5-го туру чемпіонату Польщі за версією SofaScore.
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24-річний вінгер вийшов в основі на матч проти Пущі і провів на полі 70 хвилин. На початку другого тайму українець віддав результативний асист, чим допоміг команді здобути мінімальну перемогу і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці (у Легії, яка лідирує, така ж кількість очок, але краща різниця забитих і пропущених голів). За свою гру українець отримав 7, 9 бала.
Нагадаємо, Булеца у поточному сезоні провів за Заглембе три матчі в Екстраклясі, в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює українця у 2 млн євро.
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