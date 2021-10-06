Півзахисник СК Дніпро-1 та збірної України Сергій Булеца поділився думками щодо майбутніх матчів з Фінляндією і Боснією та Герцеговиною у рамках відбору до ЧС-2022.

"Коли тренер довіряє, надає ігровий час, з’являється впевненість. Це дуже добре для гравця.

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Що буде найважливішим у матчах з Фінляндією і Боснією та Герцеговиною? На нас чекають два важкі матчі. Думаю, найголовнішим для нас буде продемонструвати дисципліну, концентрацію. Треба прислухатися до вказівок наставника", – поділився Булеца у коментарі прес-службі УАФ.

Зазначимо, що Сергій дебютував за збірну України у цьому році. У жовтні "синьо-жовті" проведе 2 поєдинки: 9-го числа – проти фінів на виїзді, а 12-го числа – із командою Боснії і Герцеговини вдома.

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