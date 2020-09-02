"Поки нічого не можу сказати з цього приводу, оскільки перебуваю в розташуванні молодіжної збірної України. Звичайно, СК Дніпро-1 для мене не нова команда, добре її знаю і був радий в ній виступати.

Динамо знову відправило Булецу в оренду

Що стосується Динамо, то провів в Києві хорошу підготовку, для мене це великий досвід тренуватися поруч з такими сильними футболістами. Особистої розмови з Луческу не було, але тренування під його керівництвом дуже сподобалися. Дізнався багато нового, був у всіх позитивний настрій, організованість. Луческу багато підказував кожному футболісту, як краще діяти.

Як оцінюю свою гру в контрольних матчах? У першій грі, думаю, багато що виходило, у другому матчі 50 на 50, у третій теж грав. Але оцінювати потрібно не самого себе, а наставникам команди", – розповів Булеца у коментарі meta-ratings.

У минулому розіграші УПЛ Булеца зіграв 27 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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