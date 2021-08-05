Півзахисник Зорі Сергій Булеца розчарований, що не зможе зіграти проти Динамо через умови орендного договору.

"Думаю, кожен гравець хоче зіграти проти Динамо, але я не можу нічого з цим вдіяти. Динамівці виграли усі трофеї в Україні у минулому сезоні. Це буде важкий матч, у якому я вболіватиму за своїх партнерів.

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Чи думаю про запрошення у збірну? Знову таки, тут небагато від мене залежить. Я працюватиму і робитиму все, що у моїх силах. Якщо тренерський штаб вирішить, що я можу принести користь, то із задоволенням поїду у збірну", – заявив Булеца в коментарі FanDay.

Нагадаємо, Зоря орендувала чемпіона світу U-20 у Динамо на два роки. Наступним суперником киян в УПЛ стане саме команда Скрипника – поєдинок відбудеться 8 серпня.

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