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Булеца – про преміальні за перемогу на ЧС-2019: Все ще очікуємо на них

15:33 673 Читать на русском
Булеца – про преміальні за перемогу на ЧС-2019: Все ще очікуємо на них
Сергій Булеца / УАФ

Півзахисник молодіжної збірної України Сергій Булеца розповів про виплату преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20.

"Як святкували перемогу на ЧС-2019? Тільки шампанське, ніякої горілки.

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Чи виплатила УАФ преміальні за перемогу на чемпіонаті світу? Ні, досі чекаємо. Нічого не знаю, і поки нічого не говорили.

Чи задоволені ми прийомом збірної у Києві? І на тому дякуємо. Головне, що це було щиро", – розповів Булеца в інтерв'ю журналу Футбол.

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Збірна України УАФ Сергій Булеца Сергій Булеца Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20
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