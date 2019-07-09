Булеца – про преміальні за перемогу на ЧС-2019: Все ще очікуємо на них

Півзахисник молодіжної збірної України Сергій Булеца розповів про виплату преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20.

"Як святкували перемогу на ЧС-2019? Тільки шампанське, ніякої горілки.

Цітаішвілі: Ніяких проблем з преміальними за перемогу на ЧС-2019 немає

Чи виплатила УАФ преміальні за перемогу на чемпіонаті світу? Ні, досі чекаємо. Нічого не знаю, і поки нічого не говорили.

Чи задоволені ми прийомом збірної у Києві? І на тому дякуємо. Головне, що це було щиро", – розповів Булеца в інтерв'ю журналу Футбол.

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