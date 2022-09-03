"Насамперед, напевно, кожен суперник на нас налаштовується. Нас про це попереджали, що не буде легких матчів. Потрібно більше якогось азарту, злості, треба міняти цю ситуацію, бо так не може бути.

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Всі й так самі розуміють, що київський клуб не може так грати. Луческу особливо нічого не казав у роздягальні, бо всі й так все розуміють. Чи були з президентом якісь розмови? Так, але це лишається в команді. Треба налаштовуватися та міняти цю ситуацію, бо не годиться. Ми одна команда, маємо вирішити це в колективі. Сподіваюся, все буде добре.

Проблеми з форвардами та відсутність голів? Сьогодні вже був забитий м'яч, а результат і забиті, сподіваюся, будуть далі", – заявив Ванат в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у попередньому турі Динамо поступилось СК Дніпро-1 з рахунком 0:3. Зараз підопічні Мірчі Луческу йдуть на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ. З двох поразок поспіль "біло-сині" вперше за часів Незалежності України розпочали чемпіонат.

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