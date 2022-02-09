"Був невеликий забій. Була підозра на тріщину, але все обійшлося. Це вибило мене на тиждень, але працював за програмою бігової роботи. Тримав себе у тонусі, все нормально", – сказав Дубінчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

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Владислав взимку повернувся до Києва з СК Дніпро-1, де виступав на правах оренди. Потреба у лівому оборонцю виникла у Луческу після відходу Віталія Миколенка до Евертона.

У нинішньому сезоні Дубінчак провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.

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