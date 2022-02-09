"Була підозра на тріщину", — захисник Динамо уник важкої травми
Оборонець Динамо Владислав Дубінчак розповів про своє нещодавнє пошкодження.
"Був невеликий забій. Була підозра на тріщину, але все обійшлося. Це вибило мене на тиждень, але працював за програмою бігової роботи. Тримав себе у тонусі, все нормально", – сказав Дубінчак для ПРОФУТБОЛ Digital.
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Владислав взимку повернувся до Києва з СК Дніпро-1, де виступав на правах оренди. Потреба у лівому оборонцю виникла у Луческу після відходу Віталія Миколенка до Евертона.
У нинішньому сезоні Дубінчак провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.
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