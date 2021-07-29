"На сьогодні в українському футболі сформувалася система, яку створили футбольні чиновники, функціонери, президенти клубів і самі клуби. Ця система пожирає футбол із середини і до неї можна віднести багато чого. Заангажованість футбольних органів. На словах всі клуби рівні, а на ділі: "Ну ви ж розумієте – їм потрібніше!"

Президент ПФЛ розповів про зміни у Першій лізі після зняття Альянса

Суддівський фактор. Про нього можна розповідати багато, навіть з моїм не великим футбольним досвідом, але це реалії українського футболу. Хоча би той факт, що судді не повинні пересікатися з командами до гри. В УПЛ вже здійснюються певні кроки до цього. Але чи буде видно ефект? Правильно сказав один з президентів футбольного клубу, що багато в чому винні самі президенти (і я в тому числі). Ми самі хочемо до себе і своїх клубів якоїсь лояльності від футбольних чиновників, суддів.

Говорити можна багато, але я поважаю себе і свою команду і не хочу бути декорацією на цій футбольній сцені, коли ти вкладає душу та власні фінанси, а деякі дійові особи роблять свою справу, а система використовує футбольні клуби, як дійних корів. І в мене немає бажання, щоб ФК Альянс виходив на гру, як худоба на забій. Плани на сезон були, але була перетнута межа, яку переходити не можна. Не легкий футбольний шлях закінчився, але життя продовжується", – йдеться у заяві Демченка на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, президент Альянса був обурений рішеннями арбітра у матчі 1-го туру Першої ліги проти Металіста та заявив про можливе припинення участі клубу в чемпіонаті.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом