Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін пригадав емоції після сенсаційної поразки "вершкових" у кубковому матчі проти Алькояно (1:2).

"У всіх дороги різні. Хтось чекає дебюту три дні, а в моєму випадку ось так. Мені доводиться складніше. Нічого у цьому страшного немає.

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Я уявляв свій дебют переможним, але як вийшло, так вийшло. Це командний вид спорту. Був не наш день. Ми програли не Манчестер Сіті або Барселоні. Все на тонкого. Як мінімум, було дуже прикро. Я був засмучений, тому що розумів, що Кубок – це один з моїх шансів.

Ми розбирали гру. Претензій до мене не було. Після гри була гробова тиша, але всі досить швидко відійшли", – сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал сенсаційно поступився Алькояно з рахунком 1:2. Ця гра стала дебютною для Луніна в Реалі.

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