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"Була джентльменська угода із Суркісом": Шовковський – про рішення завершити кар'єру

09:18 956 Читать на русском
"Була джентльменська угода із Суркісом": Шовковський – про рішення завершити кар'єру
Суркіс і Шовковський / Сайт Динамо

Легенда Динамо Олександр Шовковський зізнався, чому був змушений вішати бутси на цвях у 2016 році.

"Було дуже важко після того, як повертався з відпустки і потрібно знову набирати форму. У мене починали виникати проблеми з м'язами, і відбувати номер в такому разі – не вихід. Була домовленість з Ігорем Михайловичем, що я граю доти, доки можу.

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Це була джентльменська угода, тому щороку я продовжував свій контракт ще на рік до того моменту, поки не відчув, що не можу підтримувати той рівень, на якому був раніше", – сказав Шовковський в ефірі Instagram УАФ.

Нагадаємо, голкіпер за 19 років ігрової кар'єри встиг провести понад 400 матчів у светрі Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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