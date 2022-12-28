"Була дитяча мрія", – юний талант Динамо відмовився від оренди у Чорноморець
Півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів про свою мотивацію залишити київський клуб.
"Було питання – йти в оренду до Чорноморця чи залишитись заради Юнацької ліги УЄФА? Думав про це влітку. Вирішив залишитись. Була дитяча мрія – зіграти у юнацькій ЛЧ. Вважаю, будь-якої миті можна в оренду піти – і взимку, і влітку. Але я хотів лишитися. Сподівався на шанс у першій команді.
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Ми були готові обіграти Барселону, Бенфіку. Звичайно, коли побачили групу – думали, що не вийдемо. Але що зробили – думаю, заслужили", – сказав Бражко для Трендець.
Нагадаємо, влітку понад 10 гравців молодіжки Динамо перебрались на правах оренди до Чорноморця.
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