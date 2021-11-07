Півзахисник одеського Чорноморця Микола Михайленко виконав ключову передачу на Юрія Тлумака, коли той забив переможний гол у шаленому матчі на "Арені Львів" проти Руху (4:3). Після поєдинку гравець "моряків" розповів у короткому інтерв'ю Футбол 24 про гольову зливу, рикошет, який призвів до пропущеного гола, та віру в перемогу.

Чорноморець – Рух – 4:3 – відео голів та огляд матчу

– Сьогодні була дуже цікава гра, насичена… Команди забили багато голів. Можливо, це не зовсім добре, оскільки ми вигравали 3:0, а потім тричі пропустили. Вважаю, що втратили концентрацію. Будемо над цим працювати. Разом з тим, дуже раді, що вдалося виграти. Як на мене, Чорноморець заслужив цю перемогу.

– На перерву ви пішли, перемагаючи 2:0. Домовлялися не грати на утримання у другому таймі?

– Розмовляли про те, що варто продовжувати діяти у такому ж стилі. Начебто робили все аналогічно, але тиск суперника дався взнаки. Пропустили перший, потім другий. Плюс не пощастило трохи – третій. Головне, що нам вдалося у підсумку забрати три пункти.

– Власне, про третій. Рух зрівняв рахунок після рикошету від вашої спини.

– Так буває, так трапилося. На жаль, є такі ситуації, коли ти нічого не можеш вдіяти. Це якраз той випадок.

– Чорноморець доволі легко забивав – принаймні, так здалося збоку.

– У жодному разі. Ми знали, що Рух – дуже хороша команда. Розуміли, що буде важко.

– Що саме зламалося у механізмі після того, як рахунок став 3:0?

– Можливо, не вистачило досвіду. Не стільки, як не втримувати рахунок, а як продовжувати грати. Плюс повторюся, втратили концентрацію. Навіть при 3:0 не хотіли відсиджуватися в обороні. Старалися проводити контратаки і контролювати м'яч. Рух сильно тиснув і в обороні ми не зіграли достатньо надійно.

– Ви йшли на перерву і сильно накульгували. Був ризик не продовжити гру?

– Отримав ушкодження в одному з епізодів. На щастя, лікарі підшаманили трошки і я зміг вийти на другий тайм.

– Ви віддали ключову результативну передачу на Юрія Тлумака. Могли бити самотужки чи партнер перебував у більш вигідному становищі?

– Можливо, цей варіант був, однак я вирішив пасувати. Бачив, що Юра відкривається і подумав, що йому буде зручніше.

– Навіть при 3:3 вірили, що ще можна перемогти?

– Ні, ніхто не думав, що все втрачено. Навпаки усі хлопці підтримували один одного. Відчували, що заслуговуємо виграти цей матч. Ми краще грали. Якщо чесно, у мене була чуйка, що можемо забити четвертий і виграти.

"Краще б ми програли 0:3": капітан Руху – про мертву тишу у роздягальні і фатальну авантюру з Чорноморцем