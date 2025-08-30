У суботу, 30 серпня, відбулися чергові матчі у Першій лізі. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 4 тур

Буковина – Вікторія – 2:0

Гол: Бойчук, 78, Дахновський, 89

Ворскла – МФК Металург – початок о 14:00

Металіст – Пробій – початок о 16:00

Чорноморець обіграв ЮКСА з дебютом легенди Динамо, Лівий Берег переслідує одеситів на вершині

З перших хвилин команда Сергія Шищенка взяла ініціативу у свої руки. Буковина атакувала та створювала моменти, але Вікторія вдало відбивалася від суперника. Доволі багато у першому таймі було фолів – аж 19 загалом. Втім, голів публіка не побачила.

По перерві Буковина побігла вперед. На 70 хвилині господарі створили класний момент, але голкіпера Вікторії врятувала стійка від пропущеного гола. Небагато часу знадобилося команді Шищенка, щоб все ж забити. Бойчук з допомогою рикошету від Дудника переправив м'яч у ворота. Буковина класно пресингувала суперника, і це призвело до небезпечного моменту, але Плакса пробив повз ворота. А от Дахновський свій шанс подвоїти рахунок використав. Віталій отримав передачу від Шинкаренка та пробив влучно з гострого кута.