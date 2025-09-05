У п'ятницю, 5 вересня, 5-й тур другого за силою дивізіону відкривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 5-й тур

Прикарпаття – Буковина – 1:2

Голи: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88

У першому матчі дня Прикарпаття приймало Буковину. Франківці у турнірній таблиці відставали від суперника на два очки і йшли сьомими – перемога одразу б підняла їх у топ-3. Однак ще до середини тайму господарі пропустили: після вкидання з-за бокової м'яч відскочив до Груші і той з лінії штрафного закрутив під ліву стійку (голкіпер не побачив моменту удару, оскільки захисник закрив йому огляд).

По перерві Прикарпаття відродило інтригу: після проходу правим флангом м'яч прилетів у штрафний (обидва захисники не зуміли заблокувати) на Хому, той, здавалось, задалеко відпустив м'яч, але Безпалько встиг підхопити сферу і віддали ліворуч на набігаючого Трофимюка – влучити у порожні ворота не склало труднощів.

А за хвилину до завершення матчу Буковина шокувала суперника. Після навісу з правого флангу у штрафний Родіон Плакса у стрибку головою спрямував м'яч у ворота, сфера відбилася від стійки, влучила у гравця і влетіла в сітку. Часу, аби врятувати нічию, у франківців вже не було. До слова, автор гола – екс-гравець Маріуполя, який свого часу вважався зниклим безвісти під час окупації міста.

Як наслідок, Буковина набрала 11 очок і очолила турнірну таблицю УПЛ. Прикарпаття з 6-ма пунктами сьоме.

