Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів про поєдинок 19-го туру Другої ліги Рубікон – Буковина, який не відбувся через те, що гості не приїхали на гру.

"ПФЛ України отримала лист з підписом президента ФК Буковина Вадима Зайця, в якому він інформував, що в команді багато хворих і просив перенести гру на пізніший термін. Ми попросили надати необхідні документи медиків, які підтверджують, що в Буковини багато хворих. Проте більше жодних документів із Чернівців ми не отримували.

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Сьогодні арбітр матчу Рубікон – Буковина зафіксував неявку чернівецької команди. Коли отримаємо рапорт суддівського спостерігача-делегата УАФ, то відправимо його до КДК УАФ, який і винесе рішення щодо цього поєдинку, який не відбувся", – поділився Каденко у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Буковина наразі посідає 9 місце у чемпіонаті з 20 очками, а Рубікон тринадцятий з 11 пунктами в активі.

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