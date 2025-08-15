Пробой та Буковина зустрілися у рамках 3-го туру Першої ліги сезону 2025/26 (3:4). Звіт читайте на "Футбол 24".

Пробій дебютував на професіональному рівні лише минулого сезону. Команда з невеликого містечка на Івано-Франківщині, незважаючи на статус новачка, відразу стала абсолютним чемпіоном Другої ліги. Буковина ж минулого року стала відкриттям Кубку України, дійшовши до півфіналу, де поступилася Динамо. Наразі команду очолює Сергій Шищенко, колишній наставник Оболоні, тож на колектив покладають великі надії.

У сьогоднішньому матчі гості одразу взяли гру під свій контроль і вже на 15-й хвилині відкрили рахунок. Майже за такий же проміжок часу Кожушко подвоїв перевагу Буковини, зробивши її максимально комфортною. Однак перед перервою, на 41-й хвилині, господарям вдалося скоротити відставання з пенальті.

У другому таймі гра проходила доволі рівно. Шищенко провів кілька замін, і матч заграв новими фарбами. На 64-й хвилині Дахновський замінив Прокопчука, а вже на 72-й відзначився голом у ворота Пробоя – 3:1 на користь гостей.

На 80-й хвилині відбувся неприємний епізод – Білий збив одного з гравців Буковини і на це відреагував Тищенко, штовхнувши Івана. Після короткої командної штовханини арбітр показав йому червону картку.

Попри гру в меншості, команда Шищенка змогла забити ще один гол. Щоправда – з пенальті. Гості отримали право пробити одинадцятиметровий після фолу в штрафному майданчику.