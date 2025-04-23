У середу, 23 квітня, Буковина в 1/2 фіналу кубкового турніру поступилась Динамо (1:4). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Попри стартовий натиск Динамо першою забила Буковина: після помилки Бражка Бойчук вийшов сам на сам і переграв Моргуна. До слова, за декілька хвилин до гола лише стійка врятувала киян після удару Кожушка.

Динамо прорвалось до фіналу Кубка, розгромивши Буковину у вольовому стилі – дубль Волошина виправив черговий фейл Бражка

По перерві Динамо взялось рятувати ситуацію. Спочатку Волошин добив сферу у сітку після невдалого побачення Ваната з воротарем Буковини. А за 5 хвилин Назар оформив дубль. В середині другого тайму Бражко з пенальті зняв питання щодо переможця, а ще за чотири хвилини Шапаренко остаточно поховав надії Буковини на позитивний результат.