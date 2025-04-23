Буковина зустрінеться з Динамо в рамках півфіналу Кубка України. Стартові склади команд та посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію можна знайти у цій новині на "Футбол 24".

У середу, 23 квітня, відбудуться два півфінали Кубка України. Перший матч між Буковиною та Динамо розпочнеться о 16:00. Команди зустрінуться у Львові на стадіоні "Україна". Безкоштовну онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на YouTube-каналі DiviSport.

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Варто зазначити, що у цьому матчі вперше в основі вийде зимовий новачок киян Валерій Лучкевич.

Стартові склади:

Буковина: Каневцев, Солдат, Бусько, Прокопчук, Морговський, Кольцов, Тищенко, Глущук, Гончарук, Бойчук, Кожушко.

Динамо: Моргун, Лучкевич, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок, Рубчинський, Волошин, Герерро.

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